كيف تسببت المياه الباردة في قتل سيدة بريطانية؟

قررت خوض تجربة للعلاج بالمياه الباردة، فتوقف قلبها عن النبض وماتت.

كيلي بول البالغة من العمر 39 عامًا كانت ضمن مجموعة قرروا الذهاب إلى نهر جويت في بريطانيا للمشاركة في جلسة للعلاج بالمياه الباردة تحت إشراف المدرب "كيفن أونيل" الذي يتقاضى 200 جنيه إسترليني مقابل الجلسة، لكن ما حدث بحسب وسائل إعلام بريطانية هو أن سكتة قلبية أصابت السيدة التي كانت تعاني أيضًا من السمنة المفرطة فاشتكت من الصداع قبل أن تسقط فجأة في المياه أمام أصدقائها..

أما عن المدرب فقد قال، إنه طلب من المجموعة أن تكمل 15 دقيقة من تمارين النفس قبل الدخول إلى الماء لكن المشاركين لم يستمعوا له وكانوا على عجلة من أمرهم لتجربة العلاج بالمياه الباردة الذي شهد انتعاشًا في الفترة الأخيرة حيث يُزعم أنه يعالج بعض الحالات الصحية مثل الالتهابات وأمراض الأوعية الدموية لكن دون وجود أبحاث كافية لإثبات صحة هذه المزاعم.