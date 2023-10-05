الدفاع المرن.. تكتيك روسي لصد هجوم أوكرانيا المضاد

على عكس القاعدة "الحربية" المعروفة "كرٌّ وفرّ"، تتبنى القوات الروسية تكتيكاً يقوم على التخلي عن الأرض ومن ثم الهجوم عليها، وهي عقبة شاقّة غير اعتيادية، تواجهها القوات الأوكرانية في هجومها المضاد، إلى جانب حقول الألغام والجنود الروس، الذين يشقون شبكات من الخنادق المعقدة، عبر الحقول المهجورة والقرى المدمرة.

ويوضح الخبراء أن القادة الروس وظفوا تكتيكا عسكريا قديما في وجه الهجوم الأوكراني يعرف باسم "الدفاع المرن"، وذلك بدلا من التمسك بخط من الخنادق له من التكاليف ما له.

ولتطبيقه تتراجع القوات الروسية إلى مواقعَ في الخط الثاني، ما يشجع القوات الأوكرانية على التقدم، لتقع في الفخ الروسي، وتواجه الهجوم الروسي بينما تكون عرضة للخطر، إما أثناء حركتها عبر أرض مفتوحة، أو عند وصولها إلى مواقع هجرها الروس قريبا.

الهدف من التكتيك منع القوات الأوكرانية، من تأمين موقع فعلي واستخدامه كقاعدة لمزيد من التقدم، وهو ما تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيقه بنجاح في إحدى القرى الجنوبية، والذي اعتُبر أكبر اختراق لها في الأسابيع الأخيرة.

يقول "بن باري" الزميل البارز في دراسات الحرب البرية، في "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" في بريطانيا: إن المُدافع يتنازل عن الأرض بينما يوقع من الخسائر في القوات المهاجمة بقدر ما يستطيع، بقصد التمكن من أعداد المهاجمين للقيام بهجوم مضاد حاسم.

مشيراً إلى أن "الدفاع المرن" ليس تكتيكا جديدا، فقد وظفه الاتحاد السوفييتي خلال إلحاقه الهزيمة بألمانيا في عام 1943 في معركة "كيرسك" إحدى أكبر المعارك التي دارت رحاها على الجبهة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية، ولإنجاحه يتطلب قيادة جيدة وقوات حسنة التدريب وتوجيه ضربات مضادة حاسمة، ويبدو أن روسيا تطبقه في أوكرانيا منذ بعض الوقت.

بينما يعترف مسؤولون وخبراء أوكرانيون أن هذا التكتيك يعد واحدا من عدة عوامل كانت سبباً في عرقلة التقدم الأوكراني السريع، إضافة إلى كثافة حقول الألغام التي زرعها الروس وشبكات من الخنادق والحواجر المعطلة لحركة الدبابات، وتردد الناتو في تزويدها بالمقاتلات المتقدمة والأسلحة ذات المدى البعيد.