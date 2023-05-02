الحكومة البريطانية تلاحق ليز تراس بسبب "مناشف الحمام"

صاحبة أقصر مدة حكم في تاريخ بريطانيا.. ليز تراس ملاحقةٌ من قبل الحكومة البريطانية.

عليها أن تدفع 12 ألف جينيه استرليني وإلا ستتحوّل قضيتها إلى فضيحة قد تلاحق حزب المحافظين الحاكم.

تراس كانت تستخدم منزلاً حكومياً خلال فترة حكمها ومن ثم غادرت المنزل ليُفاجأ القائمون عليه بفقدان بعض محتوياته، بما في ذلك مناشف الحمام وبعض الأحذية المنزلية.

القائمون على المنزل أرسلوا فاتورة لتراس بقيمة المفقودات والتي تقدر بـ 12 ألف جنيه استرليني، لكن تراس رفضت سداد المبلغ، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف بينها وبين المسؤلين عن المنزل.

وبحسب مصدر لصحيفة ديلي ميل: "ليز استخدمت المنزل كمقر مصغر لمكتب رئيس الوزراء الرسمي، وعقدت اجتماعات مع دائرتها الداخلية والتي غالبا ما كانت تتحول إلى حفلات في المساء".