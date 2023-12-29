نُذر خطيرة تهدد المنطقة.. إلى أين يقود "سيناريو" تواصل الحرب على غزة؟..

توقعات بالأسوأ تفرض نفسها على المشهد ومزيد من التوترات القادمة والمنطقة مقبلة على دخول تقلبات واضطرابات على جميع المستويات في حال استمرت الحرب... هكذا قالت التوقعات التي قدمتها قراءات تحليلية أشارت إلى أن التعنت الاسرائيلي في استمرار الحرب على غزة بلا أي مؤشرات للتهدئة لا سيما وسط تصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، إلى جانب سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين وتأثيراته على مصر تحديدا، والدور الإيراني في المنطقة، ما هي إلا عوامل تشير إلى دخول المنطقة بأكملها إلى نفق مظلم ..

تبادل الهجمات بين إسرائيل وأمريكا من جهة وميليشيات إيران في سوريا والعراق من جهة أخرى، بالإضافة إلى حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.. كلها مناوشات قد تتحول إلى حرب شاملة تضع المنطقة على كف عفريت، وفق المراقبين.

وهذا يعني أن إيران مستمرة باستغلال الأوضاع الراهنة، والدفع بالتأزيم على حساب أمن واستقرار الدول العربية. وأبرز دليل على ذلك محاولتها ربط هجوم حماس على إسرائيل بالانتقام لمقتل قاسم سليماني.

كما لا يمكن تجاهل التهديدات التي تؤثر على الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، والتي أدت إلى زيادة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وتشكيل قوة تحالف دولية بحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كل ذلك يأتي وسط انعدام أفق الحلول السياسية التقليدية على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل تراجع الدور الدبلوماسي الأوروبي، وعدم نجاح المبادرة المصرية ورفضها.