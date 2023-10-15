ماذا نعرف عن "أنفاق غزة" و"المدينة المخفية" تحت الأرض؟

نسمع عن مدينة داخل مدينة وعن عالم مخفي في باطن القطاع، ماذا نعرف عن أنفاق غزة؟ متى بدأ الحفر وكيف لإسرائيل أن تتعامل مع مئات الكيلومترات المخفية تحت الأرض في حال الاجتياح البري؟.

وصفتها حماس بـ"السلاح الإستراتيجي"، وشكلت عملية حفرها وتوسيعها داخل القطاع نموذجًا عن "صراع الأدمغة" في الحرب الإسرائيلية الفلسطينية طويلة الأمد، حيث يعود تاريخ حفرها إلى تسعينيات القرن الماضي، وبدأت عن طريق حفر.

أنفاق بدائية لا تزيد أقطارها عن 50 سنتيمترا، لأغراض تهريب السلاح الخفيف والبضائع أحيانا، واستخدمتها الفصائل الفلسطينية في عمليات عسكرية عدة كانت أولاها عملية تفجير موقع "ترميد" الإسرائيلي في رفح جنوبي القطاع عام 2006 عبر نفق طوله 150 مترًا، ليكون هذا التاريخ تدشينًا لما عُرف لاحقًا بـ"سلاح الأنفاق"، الذي نذكر من أمثلته أيضا عملية اعتقال الجندي الإسرائيلي الشهير جلعاد شاليط التي نُفذت عبر الأنفاق في العام نفسه.

تقول الفصائل الفلسطينية وبحسب "بي بي سي"، إن أنفاقها تمتد لمسافة 500 كيلومتر تحت الأرض علما أن مساحة قطاع غزة بالكامل لا تتجاوز ال365 كم مربعا، ما يعني أن الأنفاق قد تمتد إلى مناطق تتجاوز حدود القطاع، مؤكدة أن ما دُمر منها خلال محاولات إسرائيل قصفها هو 5% فقط، وذلك في أعقاب صراع عام 2021 الذي قالت عنه إسرائيل آنذاك إنه دمر 100 كم من هذه الأنفاق.

يُعتقد أن أنفاق قطاع غزة تصل إلى عمق 30 مترًا أي ما يقارب الـ100 قدم تحت سطح الأرض ولها مداخل تقع في الطوابق السفلية للمنازل والمساجد والمدارس والمباني العامة، ما يجعل مستخدميها في مأمن أثناء عمليات القصف، وكلف بناؤها ملايين الدولارات التي تتهم إسرائيل فيها الفصائل الفلسطينية على أنها حولت هذه الأموال الممنوحة لغزة كمساعدات لإعادة بناء المنازل إلى أساس في بناء شبكة الأنفاق هذه، والتي تم تشييدها بأسمنت محصن وعلى امتدادات طويلة.

أنفاق غزة والجهوزية الإسرائيلية لما يُعرف بحرب المدن، علامات استفهام تجيب عنها نتائج الهجوم البري إن حدث، في وقت يتوقع فيه محللون مواجهة إسرائيل لصعوبات في التعامل مع مدينة تعرف الفصائل الفلسطينية تفاصيلها جيدا، بينما تغيب عن إسرائيل إحداثيات المدينة الغارقة تحت الأرض، وهو ما تؤكده أصوات عدة منها قول مؤرخ دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب هاريل تشوريف: لا أحد يعرف حقاً ما هو تحت الأرض في غزة.