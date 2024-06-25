"المرض وجَدَّته وبرشلونة".. 3 أسرار صنعت أسطورة "ميسي"!

سفاح في الملعب وخجول خارجه.. أصيب في صغره بمرض نادر كان كفيلا بأن يمنعه من ممارسة كرة القدم .. كان لجدته فضل كبير عليه في حياته فبسببها أصبح لاعب كرة قدم.. وبسببها بات الأعظم على الإطلاق.. ملك الأرقام القياسية.. البرغوث الذهبي والساحر الأرجنتيني ليونيل أندريس ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

ولد ليونيل ميسي في مثل هذا اليوم قبل 37 عاما في الرابع والعشرين من يونيو عام 1987 في حي للطبقة العاملة في روزاريو بالأرجنتين، وكان الطفل الثالث لوالده الذي كان يعمل حينها في مصنع للصلب، ووالدته التي تعمل في ورشة تصنيع المغناطيس، ولجدته فضل كبير عليه في حياته.

عندما كان عمره أربع سنوات فقط بدأ ميسي لعب كرة القدم في ناديه المحلي في حيه، وكانت جدته سيليا أوليفيرا هي التي شجعت ليو الصغير على لعب كرة القدم منذ صغره وحتى ذلك الحين كان ميسي يشير دائمًا إلى السماء كلما سجل هدفًا وهي لفتة مخصصة لجدته منذ يوم وفاتها.

في عام 1994 بدأ ميسي اللعب لفريق الشباب في نيويلز أولد بويز، وهو النادي القريب إلى قلبه، وخلال السنوات الست التي قضاها هناك لعب 176 مباراة وسجل 234 هدفًا بمعدل 1.33 هدفًا في المباراة الواحدة، وهي أرقام غير عادية بالنسبة للاعب لم يتجاوز العشر سنوات، وعندما بلغ العاشرة، بدأ طبيب النادي يلاحظ أن ليو كان صغيرًا بشكل غير عادي بالنسبة لصبي بعمره ولا يبدو أنه يتطور مثل بقية زملائه في الفريق ليتم تشخيص إصابته بنقص هرمون النمو؛ ما أثر على نموه البدني وهدد مستقبله الكروي.

وعندما بلغ ميسي 11 عامًا كان طوله مترًا وثلاثين سنتيمترا فقط وهو متوسط الطول لطفل يتراوح عمره بين 8 و9 أعوام، وفي البداية ظن الجميع أن لا حلّ لمشكلة نمو ميسي، وقد تكون سببا في انهاء مسيرته الكروية، إلا أن سفره الى برشلونة فتح كتابا جديدا في عالم أساطير كرة القدم.

لفت ميسي أنظار نادي برشلونة الذي قرر دفع تكاليف علاجه الذي يتضمن الحقن اليومية للتخفيف من الحالة وهي عملية يمكن أن تكون مؤلمة لصبي في مثل عمره.

في 2001 بدأ ميسي التدريب مع فريق برشلونة تحت 13 عامًا وكان لا يزال أقل من متوسط الطول بسبعة سنتيمترات، وشيئًا فشيئًا، شق طريقه عبر الفئات المختلفة وبحلول نهاية العلاج، أصبح طوله 1.70 مترًا، ومن دون هرمونات النمو هذه تشير التقديرات إلى أن طوله لم يكن ليتجاوز 1.55 متر.

واليوم بات ميسي اللاعب الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية برصيد 8 ألقاب، واللاعب الوحيد في التاريخ الذي يتوج بالكرة الذهبية، وأفضل لاعب في العالم، وهداف الليجا والحذاء الذهبي في موسم واحد، والأكثر تسجيلا فى موسم واحد برصيد 91 هدفا مع برشلونة، وأكثر لاعب تسجيلا مع فريق واحد برصيد 671 هدفا متخطيا رقم الأسطورة البرازيلية بيليه 643 هدفا، والأكثر تتويجا بلقب هداف الدوري الإسباني برصيد 7 ألقاب، والأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ برشلونة برصيد 778 مباراة، كما أنه الأكثر خوضا لمباريات الدوري الإسباني برصيد 520 مباراة، وبات في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في بطولة كوبا أمريكا عبر التاريخ.