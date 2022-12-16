انتقادات واسعة لتعليق ماسك حسابات صحفيين على تويتر

تويتر يعلق حسابات عدد من الصحافيين الأمريكيين، وهو ما تسبب في حالة من الجدل.

وكالة أسوشيتد برس الأمريكية قالت إن الحسابات التي جرى تعليقها تعود لصحفيين يعملون في نيويورك تايمز وواشنطن بوست و سي أن أن وفويس أوف أمريكا ومؤسسات أخرى.

مختصون رأوا أن قرار إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر بتعليق الحسابات يتنافى مع وعوده بجعل تويتر ملاذا لحرية التعبير والرأي.

وكان ماسك قد اتهم صحافيين بشكل غير مباشر بمشاركة معلومات خاصة حول مكان وجوده والتي وصفها بأنها إحداثيات اغتيال بشكل أساسي.

جاء ذلك بعد تغريدة قال فيها إن مطاردا مجنونا تعقب سيارته بينما كان مع طفله.

المفوضية الأوروبية عبرت عن قلقها إزاء القرار مهددة ماسك بفرض عقوبات قريبا.