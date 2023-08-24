أسسها وقادها في الظل.. ما لا تعرفه عن ديمتري أوتكين محرك فاغنر الخفي

في وقت يحتل فيه بريغوجين حديث العالم بعد أخبار مقتله في حادثة سقوط طائرة شمال موسكو، تؤكد التقارير أن ديمتري أوتكين كان ضمن الركاب، فمن هو محرك عمليات المجموعة الخفي؟

أوتكين عقيد متقاعد، وهو من أسس مجموعة فاغنر، ولعب دورًا حاسمًا كمؤسس وقائد أعلى داخل المجموعة بصفته ضابطًا سابقًا في المخابرات الروسية وأرسلته روسيا إلى الشيشان مرتين في حربها هناك

وشارك في الأحداث السورية، حيث لم يبخل بمد فاغنر بخبرته العسكرية ونظرته الثاقبة في اتخاذ قرارات الحسم، ما جعله زعيم المجموعة الفعلي، لا تعرفه الكاميرات كثيرا، لكن تقارير عدة أفادت بأن أوتكين كان في طليعة الدبابات التي اقتحمت موسكو في عملية التمرد الشهيرة.

يعتبره الاتحاد الأوروبي المسؤول الأول عن تنسيق وتخطيط عمليات المجموعة، واليد المحركة ليفغيني بريغوجين، حيث تنقسم فاغنر بين عقل مدبر بقيادة أوتكين، ومنفذ ميداني محنك هو بريغوجين، الذي نجح بجلب التمويل للمجموعة.

وتعود كثير من إنجازات فاغنر لأبيها الروحي أوتكين، الرجل الذي تغطي جسده وشوم على كل كتف، بوجه يحكي خبث الخبرة العسكرية والإلمام بالعمل الميداني.