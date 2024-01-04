إسرائيل في عقر دار إيران وحزب الله.. مرحلة أكثر تعقيدا وسخونة

من غزة حيث المعارك الطاحنة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، إلى عقر دار حزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.. ثمة حدث خطف السمع والأبصار وحوّل بوصلة العالم إلى منعطف خطير يؤجج نار مخاوف ظلت تخفت دون أن تنطفئ من اشتعال المنطقة بحرب شاملة.

صالح العاروري كان عنوان ذلك الحدث، إلا أن تفاصيله وأبعاده ومآلاته تمتد بلا شك إلى ما هو أبعد بكثير، فالعاروري أحد أبرز قادة حماس ليس صيدا ثمينا بالنسبة لإسرائيل تبعا لسيرته ومسيرته الخطيرة عليها وحسب، بل إن اغتياله يشكل بالنسبة لها ورقة نصر كبيرة تلوح فيها بزهو للرأي العام الداخلي في ظل استمرار العجز عن رسم أي صورة حقيقية من أشكال النصر أو تحقيق واحد من الأهداف المعلنة للحرب على غزة والتي تقترب من إتمام شهرها الثالث.

ولتوجيه فوهة السلاح على نحو كهذا إلى عمق الضاحية الجنوبية، ثمة ما لا يمكن القفز عنه من فرض إيقاع قواعد اشتباك جديدة، وإيصال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها إلى ميليشيا حزب الله بأن قادتها ليسوا بمنأى عن الاستهداف إذا لزم الأمر.

والحزب في أجواء كهذه، يجد نفسه على المحك، وفي مأزق الرد على الضربة الموجعة التي اخترقت ساحته عمقا وأجواءً، سعيا لحفظ ماء الوجه من جهة، و لعدم اهتزاز مصداقيته وصورته من جهة أخرى.

تتشابك ملفات الإقليم وتزداد تعقيدا أكثر فأكثر على وقع التفجيرات التي شهدتها إيران وأودت بحياة أكثر من 200 شخص حتى كتابة هذه السطور، ما ينبئ بمرحلة مقبلة أكثر سخونة ولا صوت فيها يعلو على صوت القوة، في وقت تهدد فيه طهران التي لم تكد تستفق من صدمة اغتيال أحد أبرز قادة حرسها الثوري رضى موسوي قبل أقل من 10 أيام في دمشق، برد عاجل وساحق على التفجيرات.