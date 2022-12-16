منعا للفساد.. إجراء جديد من العراق لمنح الجوازات الدبلوماسية

بعد تصاعد الجدل حول الجوازات الدبلوماسية في العراق وأعدادها الكبيرة، أعلنت الخارجية العراقية تشكيل لجنة خاصة تتولى مهام تدقيق طلبات تجديد أو إصدار الجوازات الدبلوماسية، وفقا لبيان نشرته على حسابها في تويتر.

ويرى عراقيون أن الجوازات الدبلوماسية تمنح على أساس المحسوبية ولغير مستحقيها، واعتبر آخرون أنها تفتح بابا جديدا للفساد في البلاد.

وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي لرؤساء الجمهورية والحكومة وأعضاء البرلمان إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم وأصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة مع وجود استثناءات يقرها حصرا وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.