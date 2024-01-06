نيكي هايلي: أمريكا تحتاج إسرائيل وليس العكس

بعد ربطها تاريخ ميلاد الرئيس الروسي بهجوم السابع من أكتوبر، ورفضها الاعتراف بـ"العبودية" كسبب من الأسباب التي أدت إلى الحرب الأهلية الأمريكية"، إلى أين تنوي المرشحة الجمهورية لرئاسة الولايات المتحدة نيكي هايلي الوصول بهفواتها المتكررة؟ والتي حولتها، أكثر من مرة، إلى مادة للسخرية والاتهام، في خضم سباق الانتخابات الأمريكية المقبل لعام 2024.

حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد دونالد ترامب، غرّدت عبر حسابها على "تويتر"، بقولها: إن إسرائيل "نقطة مشرقة في هذا المحيط الصعب"، في إشارة إلى الدول العربية المحيطة بها في الشرق الأوسط، ومن بينها فلسطين، مؤكدةً أن "إسرائيل لا تحتاج الولايات المتحدة بل العكس!".

منشور "هايلي" قُوبل بسيلٍ من الانتقادات العنيفة والساخرة، التي دعاها بعضها إلى الذهاب للعيش في إسرائيل وترأس حكومتها، فيما تساءل البعض الآخر مستهجنًا: "لماذا تطلب إذن تل أبيب مساعدة واشنطن العسكرية والمالية في آن منذ سنوات؟". ودعاها أحدهم إلى "إعطاء الإسرائيليين أرضًا في الولايات المتحدة ما دامت تحبهم إلى هذه الدرجة"