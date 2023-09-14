مخلوقات "غير بشرية" تصيب المكسيكيين بالذهول.. فما قصتها؟

هل حقا نزلت مخلوقات فضائية إلى كوكب الأرض، بل وماتت ودفنت هنا؟

محقق الظواهر الغريبة، جيم موسن، فاجأ المسؤولين في جلسة للكونغرس المكسيكي بتقديم جثتين زعم أنهما تعودان لمخلوقين "غير بشريين"، وسط ذهول الجميع.

ادعى الباحث أن الجثتين تم استعادتهما من منجم في كوسكو ببيرو المكسيكية، مؤكدا وفريق بحثي، أن تكوينهما الجيني يختلف عن الإنسان بنسبة 30% .

وبحسب صحيفة الديلي ميل، فإن التحاليل الكربونية التي أجرتها جامعة الأمم المتحدة الوطنية للمكسيك (UNAM) أشارت إلى أن الجثتين تظهران بأيدي وأقدام مكونة من ثلاثة أصابع فقط، ولا تمتلك أسنانًا، كما أن لها رؤية ثلاثية الأبعاد، وأنهما تعودان لألف عام أو أكثر.

الباحث موسن قال إنه سواء عادت الجثتان لمخلوقين فضائيين أو لا، فإنهما كائنين ذكيين، عاشا معنا.. وإن البشر ليسوا الوحيدين في هذا الكون الشاسع".

وبعد مشاهدتك لما عرضه الباحث المكسيكي، هل تعتقد بصحة مزاعمه؟