بعد تفجير أنابيب الغاز.. حرب الظل تشتعل بين إسرائيل وإيران

حروب الظل الاستخباراتية بين إيران وإسرائيل تأخذ منحىً تصعيدياً.. والاستفزاز في هذه المرحلة الحساسة قد يستدرج الطرفين للمواجهة المباشرة، "يقول مراقبون".

آخرها هجماتٌ مفاجئة طالت خطين رئيسيين لأنابيب الغاز في إيران عطّلت تدفقه داخل 5 محافظات يقطنها الملايين.. طهران وجهت أصابع الاتهام لتل أبيب و وصفت العملية بالإرهابية..

تأكيد تورط إسرائيل هذه المرة لم يأت فقط من الجانب الإيراني بل من مسؤولين غربيين كشفوا حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إسرائيل كانت وراء الهجمات.

خطوة التصعيد الإسرائيلية في غاية التعقيد.. فأي خطأ في سوء التقدير قد يكلف إيران كثيرا لذلك تلتزم ضبط النفس.. إلا أن سياسة ضبط النفس هذه قد لا تصمد طويلا، فطهران تسعى لتهدئة الشارع الإيراني المتذمر من جهة و الدفاع عن أمنها القومي من جهة أخرى باعتماد تكتيكاتها التقليدية المعروفة..

الهجمات الإسرائيلية التي عطلت حوالي 15 بالمئة من إنتاج الغاز اليومي في إيران، تعد بحسب مراقبين نادرة لتمثل "تحولا لافتا" في حرب الظل المتبادلة التي تشنها إسرائيل وإيران منذ سنوات جوا وبرا وبحرا وسيبرانياً.

فعادة إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، وتنفذ عمليات اغتيال لعلماء وخبراء نوويين داخل البلاد وخارجها..

أما هذه المرة ثمّة من يرى أن إسرائيل تريد إثارة القلق في الداخل الإيراني وتأكيدها القدرة على القيام بعمليات هجومية في عمق المجال الجوي الإيراني، وتجاوز دفاعاتها الجوية، وهذا يمثل تصعيدًا كبيرًا بين البلدين.

لم يمضَ يومان على الضربات داخل إيران حتى تعرضت طائرة إسرائيلية، لهجوم من عناصر معادية، حاولت الاستيلاء على شبكة الاتصالات التابعة لها، وتحويلها عن وجهتها، وفقاً لإذاعة البث الإسرائيلية التي قالت إن "عناصر معادية" تواصلت مع طاقم طائرة إسرائيلية في المجال الجوي الصومالي، وطالبته بتغيير مسارها، في حادث قالت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه الثاني من نوعه خلال أيام، ما أثار مخاوف من أن شخصًا ما كان يحاول إتلاف الطائرة أو قيادتها إلى مناطق خطرة، وربما حتى القيام بعملية اختطاف.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الطائرة التابعة لشركة «إل عال» كانت في طريقها من فوكيت إلى مطار بن غوريون، مشيرة أن الحادث وقع في منطقة تنشط فيها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وبين استمرار حرب الظل أو توسيع المواجهات عن طريق الوكلاء، يمكن القول إن كل السيناريوهات أصبحت مفتوحةً أمام العدوين التقليديين.