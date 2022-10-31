آراء الجزائريين حول القمة العربية

تستعد الجزائر لاستضافة القمة العربية بتشديد الإجراءات الأمنية ورفع أعلام الدول وعرض الآثار التاريخية للدول المشاركة.

ومع استمرار الاستعدادات للقمة، يشكك مواطنون جزائريون في نتائجها. قال جزائري يدعي مصطفى "نتمنى أن يتفق العرب وأن يتطوروا، كدول عربية لا نفي بوعودنا.

كما يقول المثل تمخض الجبل فولد فأرا، نتمنى أن ينتج عن هذه القمة مشاريع ولما لا عملة واحدة، وأن تدعم السياسية كل الدول العربية وأن يتحدوا لحل العديد من المشاكل، كالقضية الفلسطينية وسوريا والعديد من المشاكل العربية لأنها يمكن أن تُحل إذا اتحد العرب".

وذكر جزائري آخر يدعى نجيب "نتمنى أن تكون هناك وحدة ولكن صعبة، يجب أن تلي هذه القمة العربية اجتماعات أخرى مع نفس المسؤولين العرب لكي ينجح هذا المؤتمر، فهم دائما يجتمعون ثم يفترقون إلى الأبد".