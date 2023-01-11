من يقف خلف ما يسمى مؤتمر واشنطن حول اليمن ولماذا تجاهل ذكر الدور الإيراني؟

سخرية الناشطين اليمنين من إنجليزية توكل كرمان لم تشغلهم عن جوانب أخرى كاشفة لما يسمى مؤتمر واشنطن حول اليمن

مؤتمر لم يأت على ذكر الدور الإيراني المفجر للأزمة من الأساس والمتسبب في كل الويلات التي يعانيها اليمنيون

وكان لافتا للغاية دور عبدالله نجل سلمان العودة الذي يصف الفعالية بأنها مؤتمرنا قبل أن يتوارى عن الأنظار ويكتفي بإدارة الحضور من خلف الكواليس

أما اللقطة الأبرز في دلالتها فكانت مشاركة مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس في هذا المؤتمر السياسي واضح التوجهات وتلك خطوة تحمل في طياتها الكثير بحسب ناشطين