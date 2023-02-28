كواليس اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة في منزله

تهمة الاعتداء الجنسي تواصل ملاحقة المشاهير.

وكالة فرانس برس كشفت أن النجم المغربي أشرف حكيمي يواجه تحقيقا بعد مزاعم باغتصاب شابة بمنزله الأسبوع الماضي.

الفتاة البالغة 24 عاما توجهت إلى مركز للشرطة في فال دو مارن للتنديد باغتصابها، لكنها لم تتقدم بشكوى، بحسب الوكالة.

وتعرف حكيمي المتزوج من الممثلة هبة عبوك ولديه ولدان منها، على الشابة عبر إنستغرام، قبل أن تتطور العلاقة بينهما سريعا وتذهب إلى منزله، وهناك خرجت "الأمور عن السيطرة" وفق رواية الفتاة التي قالت إنها تمكنت من تحرير نفسها بأن دفعته بعيدا بقدمها ثم أرسلت رسالة إلى صديقة جاءت لرؤيتها.

وذكرت وسائل إعلام أن زوجة النجم الباريسي لم تكن موجودة بالمنزل في ذلك الوقت.