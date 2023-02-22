بوتين يعلق آخر معاهدة نووية مع واشنطن.. ما الهدف؟

في خطوة من المتوقع أن تثير قلقًا غربيًا وأمريكيًا على وجه الخصوص، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاب بلاده من آخر معاهدة متبقية بين موسكو وواشنطن للحد من التسلح النووي.

بوتين أعلن تعليق المشاركة في معاهدة "ستارت" النووية، مع الولايات المتحدة، وهو ما اعتبره معلقون خطوة روسية جديدة للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، لتخفيف الدعم العسكري المقدم لكييف.

"ستارت" كانت تعد إحدى أهم المعاهدات النووية، بين القوتين العظميين الرئيستين في العالم، حيث وقعها دميترى مدفيديف وباراك أوباما، العام 2010، بهدف تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية العابرة للقارات بين البلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق بنسبة 50%.