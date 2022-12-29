اجتماع تركي سوري غير مسبوق في روسيا

موسكو تحتضن أول اجتماع وزاري بين تركيا وسوريا منذ 11 عاما، في مؤشر جديد على مضي البلدين قدما في مساعي تطبيع العلاقات وطي صفحة سنوات الخلافات العاصفة

الاجتماع ضم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان، ونظيريهما السوريين علي محمود عباس و علي مملوك إلى جانب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

تركيا قالت إن المباحثات ناقشت التعاون ضد "كل الجماعات الإرهابية" في سوريا، في إشارة إلى الميليشيات الكردية بينما قالت موسكو إن الاجتماع ركز على محاربة "الجماعات المتطرفة على الأراضي السورية"، دون تحديد أي جماعة بعينها.