مشاهد مفزعة للدمار في السودان

من لا يستوعب أو يقدر هول ما يجري في السودان، فهذه المقاطع المفزعة في العاصمة تكشف الكثير.

قبل أيام كانت هذه الشوارع تعج بالحركة والحياة، حيث يكافح السودانيون لتدبير أقواتهم ومعايشهم، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وبينما كان السودنيون يأملون في تحسن أوضاعهم مع بدء رفع العقوبات الغربية، إذ بهم يقفون على أنقاض منازلهم ومتاجرهم لمعاينة الخراب الدمار.

اختفت أصوات الضحكات المسروقة، وارتفع دوي القذائف حتى كاد يصم الأذان، تحولت أماكن لهو الأطفال إلى ما يشبه الثكنات العسكرية. وكالعادة المريرة، سيقف الشعب السوداني المنهك اقتصاديا ليدفع وحده فاتورة الخراب، رغم أنه ربما لم يعد يملك إلا الدعاء.