نعي واسع للداعية السعودية فاطمة نصيف... فمن هي؟

نعي واسع للداعية السعودية فاطمة نصيف، التي غادرت الدنيا عن عمر ناهز 80 عاما قضت نصف قرن منه في الدعوة والتعليم

فمن هي؟

فاطمة عمر نصيف أكاديمية وداعية سعودية حاصلة على درجة الدكتوراة في الكتاب والسنة من كلية الشريعة من جامعة أم القرى

وتُعد من أبرز الشخصيات الدعوية النسائية في المملكة، وحصلت على العديد من الجوائز بعد حياة حافلة بالدعوة والتربية والتعليم، ولعل من أبرزها أنها أول سعودية تنال جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي عام 2010

عرفت الدكتورة فاطمة بمنهجها الوسطي والمعتدل في فهم الشريعة الإسلامية، بحسب معلقين، ولديها العديد من المؤلفات تتحدث في غالبيتها عن المرأة والأسرة في الإسلام

مواقع التواصل ضجت حزنا على رحيلها، ونعاها نشطاء بكلمات مؤثرة