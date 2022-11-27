ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية.. هل يجهزها لخلافته؟

ظهور جديد لابنة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون تتأبّط ذراع والدها خلال احتفال بإطلاق صاروخ جديد عابر للقارات.

وقبل أيام، كشف زعيم كوريا الشمالية عن ابنته لأول مرة في منصة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، ووصفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية ابنة كيم في ظهورها الأول بـ"الابنة المحببة" للزعيم، غير أنها رفعت مكانتها إلى "الابنة الغالية المحترمة" في هذه المرة.

وأحيا الظهور المفاجئ لهذه الشابّة التكهّنات المتعلّقة بانتقال السلطة مُستقبلا في كوريا الشماليّة، فما هي الرسالة التي يهدف كيم لإرسالها من خلال ظهور ابنته؟