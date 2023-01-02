عبدالله رشدي يتهم مستشفى شهير بالتسبب في وفاة زوجته

اعتبر الداعية المصري عبدالله رشدي أن وفاة زوجته لم تكن طبيعية.

فقد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية المصرية يتهم فيه مستشفى شهير في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة وأحد الأطباء بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته البالغة 35 عاما، وفق وسائل إعلام محلية.

بحسب المحضر الذي تقدم به الداعية المشهور فإن زوجته تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى وتسبب أحد الأطباء في خطأ طبي أدى إلى دخولها في حالة حرجة وتوقف قلبها قبل أن يتم وضعها على أجهزة إعاشة حتى فارقت الحياة.

‏وكان رشدي نعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد رحلة زواج استمرت 15 سنة.