وسط روايات متضاربة.. صراع عسكري يقود السودان إلى المجهول

منعطف خطير وتوتر غير مسبوق ومواجهة عسكرية مباشرة هي الأولى من نوعها في الخرطوم منذ استقلال السودان عام 1956.

ويتواصل الغموض بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية والأمنية بسبب تضارب الروايات بين الطرفين.

وتتعلق أبرز تلك الروايات بالاستحواذ على منشآت ومقار حيوية حيث يدعي كل طرف سيطرته على الأرض في ظل نفي للرواية من الطرف الآخر.

وبدأت التوترات والخلافات بين جناحي المكون العسكري تطفو على السطح بعد الحديث عن ترتيبات لدمج قوات الدعم السريع في الجيش ومع تأجيل توقيع اتفاق بشأن الانتقال إلى الديمقراطية انفجرت شرارة التصعيد مع تحرك 100 مركبة تابعة لقوات الدعم السريع إلى مروي.

وربما تكون تلك المعارك العنيفة نتيجة مباشرة للصراع على السلطة وانعكاسا واضحا للعلاقات الفاترة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان و قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".

ويخشى السودانيون طول أمد المواجهة بين الجانبين ما قد يؤدي إلى انزلاق البلاد نحو الفوضى والمجهول وسط غموض حول ما ستؤول إليه الأمور في هذا الصراع.