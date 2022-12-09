وساطة إماراتية سعودية تنجح في إتمام صفقة صعبة بين روسيا وأمريكا

وساطة إماراتية سعودية مشتركة نجحت في إتمام صفقة تبادل صعبة بين الولايات المتحدة وروسيا.

هنا في مطار أبوظبي جرى إتمام الصفقة التي كانت تواجه تعنتا شديدا من البلدين، تم بموجبها استبدال الروسي فيكتور بوت بالأمريكية بريتني غرينر.

واشنطن كانت ترفض بشدة إدراج الروسي المسجون بتهم تهريب الأسلحة ضمن صفقة التبادل، مع اللاعبة الشهيرة التي كانت محتجزة بتهمة تهريب المخدرات، لكن أخيرا تمت الصفقة بنجاح، وسط توجيه الشكر لجهود الوساطة الخليجية الناجحة.