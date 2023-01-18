توتر دبلوماسي بين عمان وتل أبيب.. ما وراء اعتراض زيارة السفير الأردني للأقصى؟

توتر دبلوماسي جديد بين الأردن وإسرائيل...

عمان تستدعي السفير الإسرائيلي لديها وتسلمه رسالة وصفتها بأنها شديدة اللهجة، احتجاجا على اعتراض الشرطة زيارة سفير المملكة لدى إسرائيل غسان المجالي إلى المسجد الأقصى.

فيما شهدت واقعة اعتراض الزيارة، مناوشات وتدافع بالأيدي.

الشرطة الإسرائيلية بررت تصرفها بأن السفير لم ينسق مسبقا معها بشأن زيارته، فيما أكدت عمّان حقها من خلال إدارة أوقاف القدس، بإدارة شؤون الأقصى وعملية الدخول إليه.

لاحقا توجه السفير المجالي إلى الأقصى مجددا وتجول في ساحاته وشرب القهوة، دون أي اعتراض من الشرطة الإسرائيلية.

وتزامن هذا التوتر الدبلوماسي مع قمة أردنية مصرية فلسطينية على مستوى القادة في القاهرة، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.