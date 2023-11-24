"منزل الأشباح" في دمشق.. من يصدق قصص الموت والرعب؟

كثيرة هي القصص المخيفة التي يتناقلها الناس حوله؛ فمنهم مَن يصفه بالمنزل المسكون أو منزل الأشباح والجن وآخرون يطلقون عليه المنزل المهجور، وما إلى ذلك من تسميات.

منذ عقود والجيران والمارة يتجنبون هذا المنزل رغم وجوده في منطقة سكنية باهظة بالعاصمة السورية دمشق، إلا أنه متروك اليوم للمجهود.. فما حكايته ونحن في عام 2023؟ وماذا طرأ عليه الآن بعد سنوات الحرب السورية الاثنتي عشرة؟

تعود ملكية هذا المنزل الغامض لعائلة الأبرش الدمشقية المعروفة، وأكثر القصص المنتشرة عنه هي قصة الولي المدفون، حيث يقول أهل المنطقة إن اسمه خالد الأبرش ودُفن تحت المنزل الذي بناه أولاده وأحفاده وجعلوا مصرف المياه يمر فوق القبر.. ما جعل منه منزلاً مسكوناً بالأشباح!

مراسل "إرم نيوز" تجول في المنطقة وسأل سكان الحي عن حقيقة هذا المنزل، لتتعدد الروايات المرعبة حوله، في ظل غياب الحقيقة المطلقة إلى هذه اللحظة.