6 مخططات لاغتيال يحيى السنوار على مدار 12 عامًا

6 مخططات بتفاصيل شاملة ودقيقة لاغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار قوبلت بالرفض والسبب بنيامين نتنياهو، أما عن التفاصيل فصحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت جانبًا منها عبر مقال كتب سطوره أحد الصحافيين البارزين في اسرائيل " بن كسيبت ".

يورام كوهين، نداف أرغمان، ورونين بار، ثلاثة أسماء ترأست جهاز الشاباك الإسرائيلي في الفترة ما بين 2011 و 2023، إلا أن القاسم المشترك فيما بينهم هو تقديم مخططات لاغتيال يحيى السنوار كانت مدعومة بتفاصيل وتصورات لتداعي العملية، إذ كانت تستند إلى حقيقة مفادها أن السنوار لم يكن يتصرف بوصفه مطلوبًا بل كان يمارس أعماله بشكل علني، إلا أن بنيامين نتنياهو رفضها وتجاهلها وذلك بحسب ما قال الصحفي الذي أشار أيضًا إلى وجود معلومات تؤكد أن كتائب القسام زادت عدد مقاتلي وحدة النخبة بنسبة 100% العام الماضي وهي الوحدة التي نفذت هجوم السابع من أكتوبر، لكن هذه المعلومات لم تكن كافية لإشعال الضوء الأحمر في مكاتب المخابرات الإسرائيلية.

حديث الصحفي لاقى تأييدًا من قبل كثير من المسؤولين الإسرائيليين، مثل أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق الذي أكد نبأ الصحيفة، وأضاف أنه لا يقول ذلك من باب التقديرات إنما المعرفة التامة بالحقائق إلا أن ديوان نتنياهو اكتفى بنفي ما جاء في صحيفة معاريف ولم يعلق على مزاعم الصحفي الإسرائيلي.