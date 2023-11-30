الحلوى العدنية.. قصة عشق متوارث بين الأجيال منذ القرن الماضي

لا يكاد يخلو سوق لبيع القات في اليمن.. من محلات بيع الحلويات بأنواعها.. والسبب أن تناول القات يخفّض معدل السكر بالدم، لذا يحرص الكثير من اليمنيين على تناول الحلوى قبل وبعد "التخزينة" - وهو مصطلح شعبي يُطلق على فترة تعاطي القات التي تتراوح بين 3 إلى 5 ساعات -.. لتعويض السكر الذي يفقدونه خشية الإصابة بهبوط في الدورة الدموية.

وفقط في اليمن.. قد يوصي الطبيب مريضه الذي يعاني ارتفاع نسبة السكر.. بتعاطي القات.. ليسهم إلى جانب الأدوية في تحسين الحالة الصحية والمحافظة على معدل السكر في الدم بدرجات أدنى.

ومن الحلويات الشهيرة التي لن تسمع عنها أو تجدها سوى في عدن (اللدو والمشبك العدني وحلاوة اللبن وحلاوة الجزر وحلاوة النارجيل والخلطة والقمرية والهريس والعطرية والمجموع والقرمش ولقمة القاضي.. وغيرها الكثير من الأصناف والأنواع المختلفة).

كما تشتهر عدن ببيع حلويات من ثقافات أخرى كحلاوة الصوري التي تشتهر بها مدينة صور العمانية.. إلى جانب الحلاوة السوداء المشهورة في حضرموت.

ودرجت العادة لدى القادمين من عدن إلى المدن الأخرى بإحضار حلاوة عدنية لأصدقائهم.. حتى بات ذلك عُرفًا بين اليمنيين.

وتعود معرفة اليمنيين بالحلوى العدنية إلى بداية القرن الماضي.. فقد عُرِفت بين أوساط الهنود الذين كانوا يتواجدون بكثرة في عدن.. ليتعلم منهم بعض أبناء عدن مقاديرها وطريقة تحضيرها ويعلموها فيما بعد لأبنائهم وأحفادهم.. وتتوارثها الأجيال إلى يومنا هذا.

وما كانت تُسمّى "الحلويات الهندية".. باتت تُعرف اليوم بالحلويات العدنية.