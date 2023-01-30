إسرائيل تشن ضربة ليلية في العمق الإيراني

هذا الانفجار هو واحد من انفجارات كبيرة استهدفت مواقع عسكرية في مدينة أصفهان وسط إيران

في هجوم وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه عملية عسكرية نوعية في العمق الإيراني.

أما طهران فأقرت بالهجوم قائلة إنه تم بطائرات مسيرة صغيرة، لكنها وصفته بالفاشل رغم مظاهر النيران والاشتعال في أحد المواقع العسكرية في أصفهان

ولا تعلن إسرائيل عن هجماتها التي تستهدف من حين إلى آخر مواقع صناعية وعسكرية بينما ترد إيران بهجمات على منشآت دبلوماسية في العراق دون توجيه أي ضربات في إسرائيل