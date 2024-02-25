"أينشتاين العرب".. طفل عراقي يذهلك بالحساب الذهني

بهذه الطريقة، يذهلك هذا الطفل العراقي بالحساب الذهني وحل جميع المعادلات الرياضية خلال ثوان معدودة، حتى لقب بإينشتاين العرب.

الطفل حسين حيدر من مدينة الزعفرانية في العاصمة العراقية بغداد، لم يتوقف عند حل المعادلات الرياضية فقط بل كسر الخطوط التي ربما لم يصل إليها أحد، إذ استطاع أن يضرب الأرقام بالمليارات ومعرفة النتيجة خلال ثوان دون استخدام الالة الحاسبة.

الطفل حسين شارك بمسابقات الحساب الذهني في عدة دول، وكان في كل مرة يحصل على المركز الأول.

وبعد مشاركته بمسابقة في مصر أُطلق عليه لقب أينشتاين العرب، واختير من قبل اللجنة الدولية في دبي لتمثيل العرب في مسابقة دولية باستراليا.

حسين يطمح أن يصبح عالما في مجال الرياضيات والحساب الذهني.