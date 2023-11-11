عاصف اللاعب الصغير الذي اختارته إسرائيل هدفًا لها

لكل مواطن في قطاع غزة قصته الخاصة، ولكل طفل نجا أو سينجو من هذه الحرب ذكريات ستبقى حبيسة أيام ثقيلة مليئة بالخوف والضرر النفسي والمادي.. عاصف طفل كان حلمه أن يصبح لاعب كرة قدم، إلا أن آلة الحرب الإسرائيلية اختارته هدفًا لها.

عاصف ذو الـ11 عامًا، وبعد أيام فقط من إصابته، لا يقبل بالمساعدة بعدما فقد أحد أطرافه، لا لشيء سوى أنه أيقن مبكرًا بأنه يجب أن يعتمد على نفسه في هذه الحياة التي يصر أن يجد فيها متسعًا للحصول على جرعة سعادة من خلال مشاهدة الفرق واللاعبين الأقرب إلى قلبه الصغير.

بخطوة على قدم واحدة، قرر عاصف أن يكمل مشوار الألف ميل متسلحا بتلك العزيمة التي تكفي لبث الأمل في قلب وجسد طفل يعلم أنه سيصل إلى أحلامه عاجلا أم آجلا.