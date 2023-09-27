بعد امتلاك أوكرانيا لدبابات أبرامز.. ما وجهة النظر الروسية؟

بعد طول انتظار.. أوكرانيا تستقبل الدفعة الأولى من دبابات أبرامز التي تعتبر فخر الصناعة العسكرية الأمريكية..

فولودومير زيلينسكي وجّه رسالة إلى الأوكرانيين حملت أخباراً جيّدة، على حد تعبيره، مؤكداً وصول الدبابات الأمريكية ومعبراً عن تفائله بدورها في أرض المعركة..

وسائل إعلام قالت إن 11 دبابة أبرامز وصلت إلى أوكرانيا من أصل 31 وعدت بها أمريكا حليفتها كييف مطلع العام الجاري..

فما مواصفات هذه الدبابة الأمريكية الشهيرة؟

تصل السرعة القصوى لدبابة "أبرامز M1 A1 لنحو 68 كليومترا بالساعة.

يترواح وزنها بين 69.5 و73.3 طنا.

تتميز بمحرك نفّاس يعمل بالكيروسين و تقدر قوة محركها بـ1500 حصان.

عدد أفراد طاقم الدبابة "أبرامز" 4 بمن فيهم قائد الدبابة.

أما القوة النارية للدبابة، فهي مجهزة بمدفع عيار 120 مليمتر و3 رشاشات بمقاسات مختلفة.. وبإمكانها حمل 40 قذيفة عيار 120 مليمتر وأكثر من 11 ألف طلقة رشاشة.

تحتوي على أنظمة حماية من الفولاذ واليورانيوم المنضب لمقاومة المواد المتفجرة..

ويقدر سعر الدبابة الأمريكية الأشهر بـ12 مليون دولار.

وبينما تهلل كييف بوصول الدبابات الأمريكية.. ما وجهة النظر الروسية؟

علّق خبراء عسكريون روس، لـ"إرم نيوز" بالقول إن الدبابات الأمريكية "لن تحدث فرقًا كبيرًا في البداية من ناحية العدد، فما قدمته أمريكا يعتبر فصيلًا واحدًا من الدبابات، وهذا لن يؤثر، لأن خط الجبهة طويل جدًّا".

"يضاف إلى ذلك طبيعة أرض المعارك؛ فقد صممت الدبابات السوفيتية وبعدها الروسية على أساس أرض موحلة و وعرة تتناسب مع طبيعة الأراضي الروسية، بما فيها الأراضي الأوكرانية، فيما صممت الدبابات الغربية على أساس السهول الممتدة الصلبة، وهذا وحده يضعف أي دبابة بنسبة 50% وهو عامل الحركة والقدرة على المناورة في الأراضي الموحلة والمتجمدة".

من جهة أخرى، قال مراقبون لـ"إرم نيوز"، إن هدف إرسال الدبابات معنوي أكثر مما هو عسكري، وأن "واشنطن وقيادتها العسكرية تدرك تمامًا أنه لا تأثير حقيقيًّا لهذا العدد القليل من الدبابات، لكن الهدف هو إقناع الرأي العام والدول الأوروبية بأن أمريكا ما زالت تواصل دعم أوكرانيا.