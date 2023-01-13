وثائق بايدن السرية تحرج البيت الأبيض

البيت الأبيض يكشف عن عثوره على المزيد من الوثائق السرية في منزل جو بايدن الخاص في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.

وعُثر أيضا على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا، ما يشكّل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في إساءة استخدام ترامب وثائق سرية.

وبعد العثور على الوثائق السرية، أبدى بايدن "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل، فيما دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي الكونغرس إلى التحقيق مع بايدن بشأن الوثائق السرية.

أما وزير العدل الأمريكي فقد عيّن مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في القضية.