تهديد إرهابي وتأهب مطلق.. القواعد الأمريكية في أوروبا على صفيح ساخن

حالة تأهب قصوى تجتاح القواعد العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء أوروبا، وسط مخاوف من هجمات إرهابية تستهدف الجنود والمنشآت الأمريكية..

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، رفعت هذه القواعد بما في ذلك معقل الجيش الأمريكي في شتوتغارت بألمانيا، مستوى التأهب إلى أعلى درجة، حماية القوة "تشارلي"، وهي الدرجة التي تُستخدم عند وجود تهديد نشط وموثوق

لم تُكشف التفاصيل حول طبيعة هذا التهديد، لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا ل سي إن إن أنه التهديد الأخطر منذ 10 سنوات على الأقل. تشير التكهنات إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود هجمات محتملة على الأفراد أو المنشآت الأمريكية، خاصة مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية في باريس وبطولة الأمم الأوروبية في ألمانيا.

أوروبا في حالة تأهب قصوى أيضاً.. حيث لا تقتصر حالة التأهب على القواعد الأمريكية فقط، بل تُشارك السلطات الأوروبية بفعالية في تعزيز الأمن.. فقد جلبت ألمانيا 580 ضابط شرطة دوليًا للمساعدة في تأمين بطولة الأمم الأوروبية، بينما رفعت فرنسا مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى استعدادًا للألعاب الأولمبية