دعم أمريكي لإسرائيل واستعداد لاجتياح غزة

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إرسال دفعة أولى من المساعدات العسكرية لإسرائيل.. وتعد بالمزيد في القريب العاجل..

جاء هذا في مؤتمر صحفي على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، وذلك في وقت تدخل فيه المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية مرحلة أكثر دموية..

ليتساءل مراقبون: ما هي الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل بعد أيام قليلة على بداية الحرب ؟؟

صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن تل أبيب قدمت طلبات محددة لواشنطن بشأن الدعم الذي ترغب فيه، أبرزها الحصول على دعم لتجديد القبة الحديدية وقنابل وذخائر بكافة أنواعها، إضافة إلى "زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن أنشطة عسكرية جنوب لبنان"

من جهة أخرى، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا للالتحاق بشكل طارئ بالخدمة في إسرائيل..

بينما تقول وسائل إعلام إن حاملة الطائرات الأمريكية الأضخم في العالم جيرالد فورد أصبحت على مشارف ميناء حيفا، بينما تكثر التساؤلات عن دورها في هذه الحرب..

ويبقى الترقب والتوتر هو سيّد الموقف هنا على حدود قطاع غزة، الذي توعّد نتنياهو باجتياحه مهما كانت النتائج.