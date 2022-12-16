المغرب يحتج رسميا على "الظلم التحكيمي" في مباراة فرنسا

احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم​ رسميا على تحكيم​ مباراة أسود الأطلس أمام فرنسا​ في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022.

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قدمت رسالة احتجاج تضمنت ما قيل إنها الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ركلتي جزاء وعبرت خلالها عن استغرابها من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك وفقا لبيان نشر عبر موقعها الرسمي.

وأكدت الجامعة أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب مطالبة الهيئة المختصة​ بالإنصاف.

وأثارت قرارات الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس جدلا واسعا على مواقع التواصل بسبب ما قيل إنها ركلة جزاء غير محتسبة لصالح أسود الأطلس.