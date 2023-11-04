مخالفة غريبة على ركن السيارات بمواقف غير مخصصة في الصين

بالإحراج.. وتشويه الصورة الاجتماعية.. طريقةٌ وجدتها شرطة المرور الصينية أكثر فعالية من الغرامة المالية، التي تُفرض على سائقي السيارات المركونة في غير أماكنها المخصصة

من خلال لصق جهاز لا يمكن انتزاعه عن باب السيارة، إلا في حال تسديد الغرامة

ويأتي الجهاز على شكل كوب شفط كبير يلتصق بباب السائق، ومتصل بكابل يلتف حول مرآة الرؤية الجانبية، يحتوي بداخله جهاز نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)،

الذي يُستخدم لتتبع عدد الأيام التي كان النظام نشطًا فيها: وبهذه الطريقة، يتم حساب مبلغ الغرامة المالية لحين تسديدها.

وبحسب صحيفة El Pais الإسبانية، فإن هذا الجهاز يساعد الشرطة في تمييز وملاحقة السائقين المخالفين، كما يتسبب في إحراجهم أمام الملأ، حيثُ يُضطر المخالف إلى قيادة سيارته مع كوب الشفط، ما يشوه صورته الاجتماعية.

وهي ليست المرة الأولى.. فقد اتبعت الصين استراتيجية مماثلة على المخالفين المشاة سابقاً، تم من خلالها تصوير المخالفين بشبكة من الكاميرات، لعرض وجوههم على شاشات كبيرة مثبتة عند التقاطعات بهدف إحراجهم.