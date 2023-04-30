العثور على وثائق سرية لغواصة نووية بريطانية في مرحاض

العثور على وثائق سرية تحتوي معلومات حول غواصة نووية بريطانية داخل مرحاض في حانة بمقاطعة كمبريا شمال بريطانيا

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن الوثائق تُظهر الأعمال الداخلية للغواصة النووية وكان يستخدمها رجال الغواصة الذين كانوا يتدربون على كيفية عزل نظامها وتخفيف الضغط عنها

البحرية الملكية البريطانية قالت إن "هذه الوثائق هي وثائق تدريب عامة ولا تَحمل معلومات سرية ومع ذلك، فإنهم يتعاملون مع جميع الأمور الأمنية بجدية وسيجرون تحقيقًا فى ظروف اكتشافها".

وتبلغ قيمة الغواصة 1.3 مليار جنيه إسترلينى وتعتبر من بين أكبر الغواصات وأكثرها قوة وتطورًا وبإمكانها العمل لمدة 25 عامًا دون تزود بالوقود، وبقدرتها أيضًا الإبحار حول العالم دون أن تطفو على السطح مرة أخرى