أحياء في غزة سويت بالأرض جراء القصف الإسرائيلي

أثر بعد عين.. هنا مبان سويت بالأرض وتحتها أشلاء من حجر وبشر، وحياة لم يبق منها سوى ذكريات شاهدة على حجم الفاجعة.

أيام وليال متوالية من القصف الإسرائيلي العنيف لغزة، ردا على الهجوم الفلسطيني المباغت، خلفت دمارا هائلا في هذه الأحياء السكنية، مع تجاوز حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 1055 قتيلا فضلا عن إصابة الآلاف، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن متحدث باسم الجيش قوله إن القصف حاليا يركز على إحداث الأضرار أكثر من الدقة، ما يشير بوضوح إلى سياسة إسرائيلية أدت إلى محو أجزاء من الأحياء التي تعرضت للقصف.

أحياء الرمال والنصر والسودانية وغيرها من مناطق قطاع غزة نالت جميعها حظا جسيما من سيل الغارات الإسرائيلية التي لم تفرق بين المنشآت الرسمية والخدمية والسكنية، فكان الدمار واسعا والأضرار فادحة.

ناشطون فلسطينيون وثقوا إطلاق الفسفور الأبيض المحرم دوليا خلال القصف الإسرائيلي، الذي أصاب أيضا محطة توليد الكهرباء مهددا بأزمة حيوية لسكان القطاع الذين نزح نحو ثلاثمئة ألف منهم ولجؤوا إلى المدارس والمساجد ودور الإيواء الشحيحة، وفق إحصاءات محلية، مع ترشح عدد القتلى والمشردين للزيادة في كل لحظة.

عائلات بعشرات الأفراد كان مصيرها الموت تحت القصف.. وبين الضحايا أطفال ونساء، ولسان حال الناجين منهم يقول إن هذه الحرب مختلفة وإن الهدف الإسرائيلي فيها واضح، الإبادة، وليس أي شيء آخر.