تكتيك حرب العصابات جنوب غزة ينذر بمعركة تمتد لأشهر

في تحليل للوضع الميداني في جنوب قطاع غزة، قدم ضابط إسرائيلي برتبة عالية تقديرًا للعمليات العسكرية في لقاء مع صحيفة the Wall Street Journal الأمريكية.

حيث أشار إلى استمرار المعركة في هذه المنطقة لفترة طويلة، مرجحاً أن تستمر لأشهر؛ بسبب تبني حركة حماس لتكتيك "حرب العصابات"، الذي يعتمد على الكمائن واستخدام القناصة دون المواجهة المباشرة.

التحليل يشير إلى أن حماس تنجح في تنفيذ هجماتها باستخدام خلايا صغيرة تتألف من عدة أفراد، حيث يتحرك المقاتلون بحرية بالملابس المدنية قبل شن هجماتهم ويخزنون الأسلحة في مئات المنازل فوق الأرض وتحتها ولا يُخرجونها إلا في اللحظة المناسبة للهجوم ..

ويقول الضابط الإسرائيلي للصحيفة .. على الرغم من تدمير البنية التحتية القيادية لحماس بفعل الغارات الجوية والعمليات البرية، إلا أن الحركة لا تزال قوية في تنفيذ هجمات "حرب العصابات" بفعالية.

وبينما يطالب إسرائيليون بزيادة الضربات على جنوب القطاع، يُخشى من زيادة الخسائر بين الجنود بسبب عددهم الكبير وانتشارهم على مساحات كبيرة.

وعلى الصعيدين العسكري والاستخباراتي، يُشير تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التقدم في جنوب غزة، ويُسلط الضوء على ضرورة تكييف استراتيجية الجيش الإسرائيلي مع تكتيكات حماس، خاصة مع ارتفاع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين بوتيرة متسارعة جداً؛ مما يبرز تعقيدات التصدي لتكتيكات حرب العصابات التي تتبعها حماس جنوبي القطاع.