تصريح خطير.. الرئاسة الإيرانية تبرئ الطقس من تحطم مروحية "رئيسي"

بعدما نال الطقس السيء من اللوم ما يكفي بحجة أنه المسبب الأول لحادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي، فجر أحد ركاب الطائرة الأخرى مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن الطقس كان جيدا جدا أثناء الرحلة ..

رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أكد أن الطائرات الثلاث أقلعت عندما كان الطقس صافيا، وبعد ارتفاع الطائرات فوق السحب بناءا على طلب الكابتن طاهر مصطفوي قائد المروحية التي تقل الرئيس، انتبه الكابتن في طائرة اسماعيلي إلى اختفاء طائرة رئيسي، مشيرا إلى أن السحب كانت طبيعية وليست صعبة، ثم أضاف أنهم حاولوا التواصل مع ركاب طائرة الرئيس إلا أن الرد الوحيد كان من محمد على آل هاشم الذي قال إنه سقط في الوادي و حالته ليست بخير ..

قائد طائرة اسماعيلي عاد للبحث عن الطائرة المفقودة التي لم يتمكنوا من إجراء اتصال لاسلكي معها، لكن وبحسب التصريحات لم يعثروا عليها حيث لم يكن هناك انفجار ولا حريق ولا دخان، الأمر الذي يفرض تساؤلات ومعطيات جديدة حول حادثة طائرة رئيسي التي لم تعرف أسبابها الحقيقة حتى الآن.