ضرب غزة مثل "هيروشيما وناغاساكي".. مقترح لنائب أمريكي يثير الجدل

إسقاط قنابل ذرية على غزة مثل هيروشيما وناغاساكي بدلا من إرسال مساعدات إنسانية .. كان هذا مقترحا للنائب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي، تيم والبيرغ لإنهاء حرب غزة بالسرعة الممكنة، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل في الشارع الأمريكي.

والبيرغ ظهر وهو يتحدث مع الناخبين في قاعة المدينة وأشار حديثه إلى حقبة الحرب العالمية الثانية بشأن الضربات الأمريكية على اليابان وحرب غزة الحالة منتقداً مشاركة أمريكا في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال البيرغ "لا أعتقد أنه ينبغي علينا ذلك فيما يتعلق بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا ينبغي لنا أن ننفق سنتا واحدا على المساعدات الإنسانية يجب أن تكون غزة مثل ناغاساكي وهيروشيما.. انتهوا من الأمر بسرعة" وذلك في إشارة لإلقاء الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على المدينتين اليابانيتين.

حالة الجدل التي حدثت بسبب تصريحات والبيرغ دفعته لإصدار بيان يدافع فيه عن نفسه قائلا، إنه كان يتحدث بـ"شكل مجازي"، عندما اقترح إسقاط القنابل على قطاع غزة مثلما حدث في هيروشيما وناغاساكي، فإن استخدام هذه الكلمات جاء استعارة للتعبير وفق والبيرغ عن حاجة كل من إسرائيل وأوكرانيا إلى الفوز في حروبهما في أسرع وقت ممكن دون تعريض القوات الأمريكية للأذى.