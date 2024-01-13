ما هي مراحل توجيه ضربات أمريكية ـ بريطانية للحوثيين؟

بعد الضربات التي وجهتها القوات الحوثية للسفن البحرية في البحر الأحمر، بدأت الولايات المتحدة تهيئ لإعداد ضربة مششتركة مع بريطانيا داخل الأراضي اليمنية، ومرت هذه الضربة بخمس مراحل

أولا : التحشيد، ثانيا: جمع المعلومات وتحديد الأهداف، ثالثا: إصدار قرار من مجلس الأمن يدين الضربات الحوثية، رابعا: توجيه إنذار للحوثيين، ثم خماسا: تنفيذ الضربة

ونفذت الولايات المتحدة الساعات الماضية تهديداتها ووجهت مايقارب 100 صاروخ موجه لستة عشر موقعا تابعا للحوثيين. كما نفذت بريطانيا ضربات لموقعين بعد أن انطلقت أربع طائرات تايفون من جزيرة قبرص.

ووجهت الولايات المتحدة ضربات لـ 12 موقعا في العاصمة صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة.