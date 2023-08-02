الجوع في مقدمتها.. أسباب وفاة مؤثرة نباتية روسية

لم تأكل سوى الفاكهة والعصائر وبراعم بذور عباد الشمس لمدة خمس سنوات، متبعة نظاما غذائيا قاسيا كان السبب في موتها. هكذا قال أصدقاء زانا سامسونوفا، المؤثرة النباتية الروسية البالغة من العمر 40 عاما، والتي كانت تقيّد نظامها الغذائي يوما بعد يوم وتقول: "أرى عقلي وجسدي يتغيران كل يوم".

والدة زانا حاولت مرارا وتكرارا إقناع ابنتها التي كانت في جولة بجنوب شرق آسيا بالتخلي عن هذه الحمية، إلا أن الأخيرة لم تستقبل نصيحة أحد، مدعية أن نظامها الغذائي مستوحى من رؤية أقرانها الذين يبدون أكبر بكثير من أعمارهم بسبب الوجبات السريعة.

أما عن السبب الرئيسي للوفاة، الذي لا يزال مجهولا، فيقول معلقون إنه المواد الكيميائية الموجودة في الفاكهة، بينما يرى آخرون أنها فقدت حياتها بسبب الجوع والإرهاق الناجمين عن قلة الغذاء، بينما تنفي والدتها تلك الأسباب وتقول إنها ربما أصيبت بعدوى تشبه الكوليرا ولم يستطع جسدها الهزيل المقاومة والصمود.