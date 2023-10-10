أكثر من عشر جنسيات.. أجانب قتلوا وفقدوا في حرب غزة

مواطنون أجانب من دول وجنسيات مختلفة كانوا بين القتلى والمفقودين والرهائن، بعد هجوم حماس الأخير على إسرائيل، فيما تقول الفصائل الفلسطينية إن عدد المحتجزين لديها يقارب الـ130 رهينة، لكن ما جنسيات المفقودين الذين من الممكن أنهم تحولوا لرهائن؟

14 مفقودًا فرنسيًّا بحسب الخارجية الفرنسية، و4 أشخاص روس بحسب السفارة الروسية في تل أبيب، بينما أعلن وزير خارجية الأرجنتين عن 15 شخصًا في عداد المفقودين، أما خارجية إيطاليا فكشفت عن زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا تم احتجازهما كرهينتين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد مقتل 11 مواطنًا أمريكيًّا على الأقل وأشار إلى آخرين في عداد المفقودين، بينما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل، بينما أكدت امرأة مقتل ابنتها التي تحمل الجنسيتين الألمانية والإسرائيلية واسمها شاني لوك، وكانت حاضرة في الحفلة الصحراوية، لحظة هجوم حماس، مع امرأة إسرائيلية صينية تم فقدانها في الحفلة ذاتها وفقا للسفارة الإسرائيلية في الصين.

المتحدثة باسم الخارجية التايلاندية كانشانا باتاراتشوك أعلنت مقتل 12 مواطنًا تايلانديًّا وإصابة ثمانية آخرين واحتجاز 11 كرهائن في إسرائيل، في وقت كشفت فيه "سي إن إن" أن 3 مواطنين من البرازيل، واثنين من المكسيك، مفقودون حتى الآن، كما سجلت أوكرانيا شخصين في عداد المفقودين.

وكالة الشؤون العالمية الكندية أفادت بمقتل كندي وفقدان اثنين آخرين، وفي الباراغواي أعلن حكومة البلاد فقدان اثنين من مواطنيها، بينما أفادات إذاعة السفارة الأيرلندية في إسرائيل بفقدان مواطنة أيرلندية، في الوقت الذي تحاول فيه سفارة تنزانيا في إسرائيل تعقب طالبين كانا في فترة تدريب جامعي.