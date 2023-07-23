تمرين خطر يودي بحياة بطل كمال أجسام

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع، يوثق اللحظات الأخيرة في حياة لاعب كمال أجسام شاب، كان يؤدي أحد التمارين الخطرة في صالة ألعاب رياضية، بمدينة بالي في إندونيسيا.

وأوضحت تقارير إعلامية محلية أن الرياضي المعروف جاستن فيكي، كان يحاول رفع ثقل بلغ 210 كجم بمساعدة مدربه الخاص، لكنه فشل؛ ما أدى لسقوط الثقل على رقبته، ووفاته بشكل مأساوي، وسط حالة من الحزن بين الآلاف من متابعيه.

وأضافت أن فيكي البالغ 33 عامًا، كان يعمل كخبير تغذية ومدرب لياقة بدنية، في صالة The Paradise Bali الرياضية.

وأوضحت أن الحادث يعود لتاريخ 15 يوليو الجاري، حيث كان يؤدي تمرينًا يوصف بـ "الخطر" لتقوية عضلات الفخذين، لكن الوزن سقط فوق عنقه، وتم إسعافه على الفور إلى المستشفى، لكن لم يستطع الأطباء إنقاذه، وفارق الحياة، جراء اضطراب في جهازه التنفسي ومراكز الأعصاب المتحكمة في جسده.

وتداول متابعو جاستن آخر مشاركة له على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحادث، حيث ظهر يغوص في حمام جليدي، مشاركًا فوائده، ليترك متابعوه مئات التعليقات المعبرة عن حزنهم على المقطع. فيما حذر آخرون من أداء التمارين الخطرة، دون تأمين كاف، حتى لو كان صاحبها محترفًا ومعتادًا عليها.