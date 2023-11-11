سيارات الإسعاف المتجهة إلى معبر رفح هدف للقصف الإسرائيلي

معاناةٌ لا تنتهي لسكان قطاع غزة المحاصر، منذ بداية الحرب، ليس فقط لمن هم بداخله، فالقصف الإسرائيلي على غزة لم يترك خطاً أحمر إلا وتجاوزه.

حتى سيارات الإسعاف المتجهة إلى معبر رفح، والتي تحمل القلة ممن حصلوا على فرصة الخروج من القطاع لتلقي العلاج، بعد إصابتهم خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر ليست استثناءً.

وإذا نجت من القصف، تنتظرها معاناة أخرى، مع الطرق التي لم تعد مهيأة لتحرك سيارات الإسعاف خلال هذه الحرب، ما يزيد من معاناة المسعفين الذين باتوا يعملون في ظروف قاهرة لعلاج من سقطوا ضحايا للحرب، هذا في حال لم يتحولوا هم إلى ضحايا يحتاجون من يسعفهم.