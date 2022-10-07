هل هذه أحد أكبر الفضائح في تاريخ الشطرنج؟

قد تبدو هذه اللقطات إجراء روتيني، لكنها ليست كذلك على الإطلاق ففي الخلفية قصة، جعلت هذا المقطع لنجم الشطرنج الأمريكي الصاعد هانز نيمان مادة تندر عالمية

بدأت الحكاية، في مباراة بينه وبين بطل العالم ماغنوس كارلسن، سبتمبر الماضي. كانت تعتبر محسومة النتيجة.

لكن المراهق الصغير أحدث المفاجأة المدوية وهزم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الشطرنج في اليوم التالي، انسحب بطل العالم من بطولة سينكفيلد، ثم اتهم منافسه ابن الـ19 عاما بممارسة الغش. دون تقديم دليل مادي واضح.

بدأت التحقيقات الاستقصائية حول صعود نيمان السريع والمذهل. وفرضيات طريقة لجوئه للغش. ومن بينها ما بدا مزحة في البداية، حيث اُتهم بوضع حبيبات متذبذبة في منطقة حساسه من جسمه يتلقى عن طريقها مساعدة خارجية بما يجب عليه فعله، وقال المعلم الشهير إريك هانسن إن ذلك محتمل جدا.

وهنا يظهر سبب انتشار مقطع تفتيشه قبل مشاركته في إحدى البطولات بالولايات المتحدةنيمان دافع عن نفسه وقال إنه مستعد للعب عاريا. وإن بطل العالم يريد تدميره.

