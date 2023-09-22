افتتاح معرض عمّان الدولي للكتاب بدورته الـ 22

بحضور رسمي كبير يليق بحضرة الكتاب، افتتح في العاصمة الأردنية معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين.

المعرض يشارك فيه أكثر من 400 دار نشر محلية وعربية ودولية في دلالة هامة على كونِ معرض الكتاب أصبح الحدث الثقافي الأبرز محليا ومحطة مهمة على خريطة المعارض العربية والعالمية للقاء أطراف صناعة النشر.

وزيرة الثقافة الأردنية أوضحت أن المعرض يمثل قصة نجاح لصناعة الكتاب وصناعة النشر في الأردن وأصبح جزءا من الخطاب الثقافي ويمثل منصة للحوار والتواصل مع الأفكار.

فعاليات المعرض تشتمل على أكثر من 95 فعالية ثقافية من بينها ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وحفلات توقيع، وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، بمشاركة مبدعين أردنيين وعرب.