عراقيون يكشفون لـ إرم نيوز أسباب رفض عودة مجالس المحافظات

حلقة زائدة في البلد ومصدر رزق للأحزاب السياسية.. بهذه الصورة صنف العراقيون "مجالس المحافظات"، ما دفعهم للخروج بتظاهرات كبيرة في أكتوبر من عام 2019 سقط خلالها المئات وآلاف الجرحى، إلا أنهم كسبوا معركتهم المطلبية، ليتوقف عملها منذ ذلك الحين.

واليوم بعد مرور أربع سنوات، يحاول البرلمان العراقي إعادتها بعد تصويته بالموافقة، وتحديد موعد لانتخاباتها نهاية هذا العام، ما اعتبره المتظاهرون استهانة بدماء من سقطوا من الشعب من أجل مصالح سياسية وحزبية .

ويرفض المتظاهرون "تقزيم" احتجاجات تشرين، بحسب تعبيرهم، مؤكدين وقوفهم ضد الفساد في جميع مؤسسات الدولة ليس فقط مجالس المحافظات.

ويتساءل المتظاهرون عن الغاية من إعادة المجالس التي يقولون إنه قد ثبت زيفها، ولا يرون في تلك الخطوة إلا استفزازًا للشعب الذي أغلقها بالدم، واعدين بملاحقة الفساد أينما حل.

المظاهرة السلمية جددت الرفض لعودة المجالس، هكذا يصف متظاهرون وقفتهم ..

وعبَّر المتظاهرون عن عدم رغبتهم برؤية الوجوه المنتخبة ذاتها، التي يقولون إنهم واثقون من عودتها في حال عودة مجالس المحافظات.

ويجتمع المتظاهرون على رفضهم قانون "سانت ليغو" "المعدّل" برمته، والذي يقولون إنه سيعود بالعراق إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي.

وتعتمد آلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًّا، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

أما في العراق فقد اعتمد القانون عام 2014، لكن بقاسم انتخابي 1.9 عوضًا عن 1.4

وهو ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر، على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين والكيانات الناشئة.

ويرى مؤيدو القانون أن العراق محتاج للعودة إلى "سانت ليغو" بعد التجربة الانتخابية الأخيرة التي أثبتت فشل القانون الحالي، بينما يصر المتظاهرون على أنه إقصاءٌ للأصوات المستقلة والكيانات الناشئة لصالح الكتل السياسية الكبرى.

ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، لاغيًا بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.